"Решать не Трампу": премьер-министр Канады заступился за Гренландию

Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил, что решение о том, кому кому принадлежит Гренландия, не входит в компетенцию президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В частности, глава правительства призвал союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты, "соблюдать свои обязательства", подчеркнув при этом поддержку Канадой суверенитета Дании над стратегически важным арктическим островом, который Трамп угрожал захватить.

"Будущее Гренландии - это решение, которые должны принять сами Гренландия и Королевство Дания. Мы являемся партнерами Дании по НАТО, и поэтому наше партнерство в полном объеме сохраняется. Наши обязательства по статье 5 и статье 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью из поддерживаем", - сказал Карни.

Также он сообщил, что обсуждал вопросы суверенитета Гренландии и Арктики на своей встрече с главой Китая Си Цзиньпином, добавив, что он "обнаружил значительное совпадение взглядов в этом отношении".

Politico отмечает, что проблема Гренландии вновь вышла на первый план из-за риторики Трампа, направленной против интересов США в Арктике, что обострило напряженность между Вашингтоном и ЕС.

Кроме того, на этой неделе Дания и ряд ее союзников объявили об усилении своего военного присутствия в Гренландии.