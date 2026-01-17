ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Решать не Трампу": премьер-министр Канады заступился за Гренландию

Суббота 17 января 2026 03:20
UA EN RU
"Решать не Трампу": премьер-министр Канады заступился за Гренландию Фото: Марк Карни (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил, что решение о том, кому кому принадлежит Гренландия, не входит в компетенцию президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В частности, глава правительства призвал союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты, "соблюдать свои обязательства", подчеркнув при этом поддержку Канадой суверенитета Дании над стратегически важным арктическим островом, который Трамп угрожал захватить.

"Будущее Гренландии - это решение, которые должны принять сами Гренландия и Королевство Дания. Мы являемся партнерами Дании по НАТО, и поэтому наше партнерство в полном объеме сохраняется. Наши обязательства по статье 5 и статье 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью из поддерживаем", - сказал Карни.

Также он сообщил, что обсуждал вопросы суверенитета Гренландии и Арктики на своей встрече с главой Китая Си Цзиньпином, добавив, что он "обнаружил значительное совпадение взглядов в этом отношении".

Politico отмечает, что проблема Гренландии вновь вышла на первый план из-за риторики Трампа, направленной против интересов США в Арктике, что обострило напряженность между Вашингтоном и ЕС.

Кроме того, на этой неделе Дания и ряд ее союзников объявили об усилении своего военного присутствия в Гренландии.

Ситуация вокруг Гренландии

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландию нужно передать под контроль США, чтобы строить системы ПРО "Золотой купол". По его словам, без немедленных действий со стороны НАТО, остров может оказаться под угрозой захвата Россией или же Китаем.

При этом в пятницу, 16 января, в Конгрессе США заявили, что готовы использовать свои полномочия для блокировки любых односторонних действий Трампа по Гренландии.

Стоит также добавить, что в Германии не исключают бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года, если Трамп решит захватить остров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Канада Дональд Трамп Гренландия
Новости
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа