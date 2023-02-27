Вирішальний прорив. З'явилися деталі угоди Британії та ЄС у рамках Brexit

Нова угода між Британією та ЄС включає в себе:

Торгові маршрути із "зеленою" і "червоною" смугою - товари, що залишаються у Великій Британії, перевозитимуться "зеленою" смугою, щоб уникнути митної бюрократії, а товари, які переміщують до ЄС, перевозитимуться "червоною" смугою.

У Північній Ірландії діятимуть британські зміни ПДВ і акцизів - британські товари, як-от продукти з супермаркетів, дерева, рослини та насіннєва картопля, будуть доступні в Північній Ірландії, а вимоги щодо перевезення домашніх тварин було скасовано.

"Знакова" угода щодо ліків - ліки, схвалені для використання британським регулятором лікарських засобів, будуть автоматично доступні в кожній аптеці та лікарні Північної Ірландії.

Нове "гальмо Стормонту" - для захисту суверенітету Північної Ірландії. Стормонт може зупинити зміни в законах ЄС про товари від застосування в Північній Ірландії. Якщо гальмо буде знято, уряд Великої Британії отримає право вето.

Сунак заявив, що угода є історичним і вирішальним проривом, який забезпечить безперебійну торгівлю на території всього Сполученого Королівства, захистить місце Північної Ірландії "в нашому союзі і збереже суверенітет для народу Північної Ірландії".

"Угода знаменує собою поворотний момент для народу Північної Ірландії", який вирішує практичні проблеми, з якими вони стикаються, але при цьому зберігає баланс Белфастської угоди", - заявив прем'єр Британії.

