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Решающий прорыв. Появились детали сделки Британия и ЕС в рамках Brexit

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделились первыми деталями соглашения о правилах торговли с Северной Ирландией в рамках Brexit.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Новое соглашение между Британией и ЕС включает в себя:

Торговые маршруты с "зеленой" и "красной" полосой - товары, остающиеся в Великобритании, будут перевозиться по "зеленой" полосе, чтобы избежать таможенной бюрократии, а товары, перемещаемые в ЕС, будут перевозиться по "красной" полосе.

В Северной Ирландии будут действовать британские изменения НДС и акцизов - британские товары, такие как продукты из супермаркетов, деревья, растения и семенной картофель, будут доступны в Северной Ирландии, а требования к перевозке домашних животных были отменены.

"Знаковое" соглашение по лекарствам - лекарства, одобренные для использования британским регулятором лекарственных средств, будут автоматически доступны в каждой аптеке и больнице Северной Ирландии.

Новый "тормоз Стормонта" - для защиты суверенитета Северной Ирландии. Стормонт может остановить изменения в законах ЕС о товарах от применения в Северной Ирландии. Если тормоз будет снят, правительство Великобритании получит право вето.

Сунак заявил, что соглашение является историческим и решающим прорывом, который обеспечит бесперебойную торговлю на территории всего Соединенного Королевства, защитит место Северной Ирландии "в нашем союзе и сохранит суверенитет для народа Северной Ирландии".

"Соглашение знаменует собой поворотный момент для народа Северной Ирландии", который решает практические проблемы, с которыми они сталкиваются, но при этом сохраняет баланс Белфастского соглашения", - заявил премьер Британии.

Напомним, ранее Риши Сунак в частном порядке попросил чиновников и официальных лиц разработать планы возобновления отношений Британии с ЕС.

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