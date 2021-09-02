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Virgin Galactic запретили летать в космос после запуска корабля с Брэнсоном: что произошло

Автор: Сергей Пышкин

Федеральное управление гражданской авиации временно запретило компании Virgin Galactic, принадлежащей предпринимателю Ричарду Брэнсону, запускать корабль SpaceShipTwo в космос. Соответствующее решение связано с июльским полетом миллиардера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Федеральное управление гражданской авиации сообщило о расследовании инцидента, который произошел 11 июля во время полета Брэнсона в космос. Оказалось, что его самолет-ракета имел определенные отклонения от траектории во время спуска на Землю.

"Virgin Galactic не может вернуть космический корабль SpaceShipTwo в полет до тех пор, пока FAA (.ред-Федеральное управление гражданской авиации) не одобрит окончательный отчет о расследовании происшествия или не выяснит, что проблемы, связанные с происшествием, не влияют на общественную безопасность", - пишет пресс-служба управления.

Virgin Galactic, отмечает, что несмотря на отклонения, самолет не выходил за пределы установленного воздушного пространства.

Напомним, что Virgin Galactic планирует запустить в космос ВВС Италии с целью исследовать влияние на человеческое тело во время перехода к низкой гравитации.

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