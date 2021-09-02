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Компания Ричарда Брэнсона отправит ВВС Италии с миссией в космос

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Италия, Четверг 02 сентября 2021 21:19
Компания Ричарда Брэнсона отправит ВВС Италии с миссией в космос Фото: компания Ричарда Брэнсона отправит ВВС Италии с миссией в космос (twitter.com/virgingalactic)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Virgin Galactic, принадлежащая предпринимателю Ричарду Брэнсону, отправит ВВС Италии в космос в рамках миссии "Unity 23". Полет намечен на конец сентября или начало октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Экипаж будет состоять из трех военнослужащих ВВС Италии. Во время полета они будут изучать воздействие на человеческое тело при переходе к низкой гравитации. Данные об этом помогут создать представление о будущих системах и технологиях космического туризма.

Пока Федеральное управление гражданской авиации США расследует причину отклонения траектории полета космического самолета во время полета Ричарда Брэнсона.

Полет ВВС Италии ожидается в конце сентября или в начале октября.

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