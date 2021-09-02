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Virgin Galactic заборонили літати в космос після запуску корабля з Бренсоном: що сталося

Автор: Сергій Пишкін

Федеральне управління цивільної авіації тимчасово заборонило компанії Virgin Galactic, що належить підприємцю Річарду Бренсону, запускати корабель SpaceShipTwo у космос. Відповідне рішення пов’язано з липневим польотом мільярдера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Федеральне управління цивільної авіації повідомило про розслідування інциденту, який стався 11 липня під час польоту Бренсона у космос. Виявилося, що його літак-ракета мав певні відхилення від траєкторії під час спуску на Землю.

"Virgin Galactic не може повернути космічний корабель SpaceShipTwo в політ до тих пір, поки FAA (.ред- Федеральне управління цивільної авіації) не схвалить остаточний звіт про розслідування події або не з'ясує, що проблеми, пов'язані з подією, не впливають на громадську безпеку", - пише пресслужба управління.

Virgin Galactic, відзначає, що попри відхилення, літак не виходив за межі встановленого повітряного простору.

Нагадаємо, що Virgin Galactic планує запустити у космос ВПС Італії з метою дослідити вплив на людське тіло під час переходу до низької гравітації.

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