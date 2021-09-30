Virgin Galactic разрешили возобновить полеты в космос

После тщательной проверки инцидента, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) согласилось расширить разрешенное воздушное пространство во время будущих запусков аппарата Unity. Также планируют принять дополнительные меры для обеспечения сообщений о полетах в режиме реального времени.

Отметим, что во время июльского полета, аппарат Брэнсона вышел за пределы оговоренного воздушного пространства, в связи с чем FAA были вынуждены запретить Virgin Galactic летать в космос на время расследования. Компания Брэнсона отмечает, что в тот день ее пилоты столкнулись с сильным ветром на большой высоте, в связи с чем они делали все необходимое, чтобы подъем в космос и возвращение на Землю были безопасными.