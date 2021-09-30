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Virgin Galactic дозволили відновити польоти у космос

Автор: Сергій Пишкін

Федеральне управління цивільної авіації США відновило право Virgin Galactic організовувати космічні польоти. Компанія пояснила причину інциденту, який стався під час липневого підйому у космос з Річардом Бренсоном.

Про це пише РБК-Україна з посилання на пресслужбу Virgin Galactic.

Після ретельної перевірки інциденту, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) погодилось розширити дозволений повітряний простір під час майбутніх запусків апарату Unity. Також планують вжити додаткові заходи для забезпечення повідомлень про польоти в режимі реального часу.

Відзначимо, що під час липневого польоту, апарат Бренсона вийшов за межі обумовленого повітряного простору, у зв’язку з чим FAA були змушені заборонити Virgin Galactic літати у космос на час розслідування. Компанія Бренсона відзначає, що у той день її пілоти зіткнулися з сильним вітром на великій висоті, у зв’язку з чим вони робили усе необхідне, щоб підйом в космос та повернення на Землю були безпечними.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що США заборонили Virgin Galactic літати в космос.

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Сполучені Штати Америки