Virgin Galactic запретили летать в космос после запуска корабля с Брэнсоном: что произошло
Федеральное управление гражданской авиации временно запретило компании Virgin Galactic, принадлежащей предпринимателю Ричарду Брэнсону, запускать корабль SpaceShipTwo в космос. Соответствующее решение связано с июльским полетом миллиардера.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Федеральное управление гражданской авиации сообщило о расследовании инцидента, который произошел 11 июля во время полета Брэнсона в космос. Оказалось, что его самолет-ракета имел определенные отклонения от траектории во время спуска на Землю.
"Virgin Galactic не может вернуть космический корабль SpaceShipTwo в полет до тех пор, пока FAA (.ред-Федеральное управление гражданской авиации) не одобрит окончательный отчет о расследовании происшествия или не выяснит, что проблемы, связанные с происшествием, не влияют на общественную безопасность", - пишет пресс-служба управления.
Virgin Galactic, отмечает, что несмотря на отклонения, самолет не выходил за пределы установленного воздушного пространства.
Напомним, что Virgin Galactic планирует запустить в космос ВВС Италии с целью исследовать влияние на человеческое тело во время перехода к низкой гравитации.