Virgin Galactic запретили летать в космос после запуска корабля с Брэнсоном: что произошло

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Федеральное управление гражданской авиации сообщило о расследовании инцидента, который произошел 11 июля во время полета Брэнсона в космос. Оказалось, что его самолет-ракета имел определенные отклонения от траектории во время спуска на Землю.

"Virgin Galactic не может вернуть космический корабль SpaceShipTwo в полет до тех пор, пока FAA (.ред-Федеральное управление гражданской авиации) не одобрит окончательный отчет о расследовании происшествия или не выяснит, что проблемы, связанные с происшествием, не влияют на общественную безопасность", - пишет пресс-служба управления.

Virgin Galactic, отмечает, что несмотря на отклонения, самолет не выходил за пределы установленного воздушного пространства.