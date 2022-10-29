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Запускав ракети по Україні. Встановлено ім’я командира корабля РФ

Фото: вирахували командира корабля, причетного до терору населення України (youtube)
Автор: Тетяна Степанова

Команда розслідувачів "evocation.info" визначила командира російського корабля, причетного до терору населення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКому ЗСУ.

Дудукін Олександр - капітан-лейтенант, з серпня 2021 року чинний командир підводного човна Б-262 "Старий Оскол" Чорноморського флоту ВМФ РФ. Раніше був старшим помічником підводного човна "Новоросійськ" у званні старшого лейтенанта. Загалом Дудукін служить у складі 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ РФ з 2013 року.

З'ясовано, що він віддавав накази на пуски смертоносних ракет по цивільному населенню України. Як зазначається, окрім терору цивільного населення, його дії спричинили руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 28 жовтня російські окупанти вивели 2 надводні та 2 підводні носії "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зросла.

А також ми писали, що 27 жовтня у Чорному морі перебувало 3 російських судна-носії "Калібрів". Будьте свідомими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму та правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації

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