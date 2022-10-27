Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 3 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"У штормовому Чорному морі продовжує перебувати угруповання ворожого флоту з 9 кораблів. Серед них 1 ВДК і 3 ракетоносії, з яких 2 підводних. Напоготові до використання 16 "Калібрів", - зазначили військові.

В ОК "Південь" наголосили, що враховуючи всі загрози та ризики, не потрібно наражати себе на небезпеку.

"Будьте свідомими й мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму та правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації", - додали наші воїни.