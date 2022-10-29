Запускал ракеты по Украине. Установлено имя командира корабля РФ

Команда расследователей "evocation.info" определила командира российского корабля, причастного к террору населения Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СтратКома ВСУ.
Дудукин Александр - капитан-лейтенант, с августа 2021 года действующий командир подводной лодки Б-262 "Старый Оскол" Черноморского флота ВМФ РФ. Раньше был старшим помощником подлодки "Новороссийск" в звании старшего лейтенанта. В общей сложности Дудукин служит в составе 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ РФ с 2013 года.
Установлено, что он отдавал приказы на пуски смертоносных ракет по гражданскому населению Украины. Как отмечается, кроме террора гражданского населения, его действия повлекли за собой разрушение гражданской инфраструктуры.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 28 октября российские оккупанты вывели 2 надводных и 2 подводных носителя "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам выросла.
А также мы писали, что 27 октября в Черном море находилось 3 российских судна-носителя "Калибров". Будьте сознательными, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации