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Ракетна небезпека зросла. Росія тримає у Чорному морі десятки "Калібрів"

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П'ятниця 28 жовтня 2022 02:19
Ракетна небезпека зросла. Росія тримає у Чорному морі десятки "Калібрів" Фото: Росія тримає у Чорному морі десятки "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели 2 надводні та 2 підводні носії "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Угруповання ворога нараховує 11 кораблів і катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

"Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ВДК", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" вказали, що загарбники продовжують завдавати ударів по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Зберігається загроза застосування дронів-камікадзе.

"Не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких", - додали наші воїни.

Нагадаємо, 27 жовтня ЗСУ на півдні знищили 2 склади з боєприпасами і ангар зі скупченням техніки росіян.

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чорное море Війна Росії проти України
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