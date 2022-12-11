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Випустили понад 50 снарядів. Окупанти вночі били з "Градів" по Дніпропетровській області

Фото: Окупанти вночі били з "Градів" по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 11 грудня шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів, що у Червоногригорівській громаді:

  • побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд і автівок, газопроводи та лінії електропередач.
  • Без світла й води залишилися три села. Аварійні бригади уже приступили до роботи.

У Нікополі понівечені близько десяти приватних будинків і господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

"В інших районах ніч з сиреною, але без атак і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Окупанти вночі били з "Градів" по Дніпропетровській області / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, російські окупанти 10 грудня понад 15 разів обстріляли дві громади Сумської області.

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