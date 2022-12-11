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Выпустили более 50 снарядов. Оккупанты ночью били из "Градов" по Днепропетровской области

Фото: Оккупанты ночью били из "Градов" по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 11 декабря шесть раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Попали по трем громадам - Никопольской, Красногригоревской и Марганецкой. Выпустили более 50 снарядов. Люди невредимы", - отметил чиновник.

Резниченко рассказал, что в Красногригорьевской громаде:

  • побиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач.
  • Без света и воды осталось три села. Аварийные бригады уже приступили к работе.

В Никополе изуродовано около десяти частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания.

"В других районах ночь с сиреной, но без атак и на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Оккупанты ночью били из "Градов" по Днепропетровской области / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, российские оккупанты 10 декабря более 15 раз обстреляли две громады Сумской области.

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