Випустили близько 10 снарядів. Російські війська сьогодні обстріляли Нікопольський район

За його словами, вранці ворог з важкої артилерії завдав удару по Мирівській громаді, випустивши "з десяток снарядів".

"Нікопольщина знову під ворожим вогнем: російські окупанти не дають спокою тамтешнім громадам, тримаючи мирне населення в постійній напрузі", - розповів він.

Лукашук додав, що на щастя, минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, у вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, армія Росії в ніч проти 30 січня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.