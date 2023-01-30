ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вночі атакували Нікопольський район: які наслідки

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Понеділок 30 січня 2023 08:10
Окупанти вночі атакували Нікопольський район: які наслідки Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Армія Росії в ніч проти 30 січня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено два приватні будинки, гараж та господарську споруду.

Окупанти вночі атакували Нікопольський район: які наслідкиВнаслідок обстрілів пошкоджено кілька будинків / Фото: Микола Лукашук

Також пошкоджено електромережі. Наразі обстеження територій продовжується.

Окупанти вночі атакували Нікопольський район: які наслідкиЧерез удари пошкоджено ЛЕП / Фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, російські окупанти вранці 29 січня завдали удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу у місті багато пошкоджень.

РБК-Україна писало про те, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні. Внаслідок удару поранення отримала медсестра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Затримки з танками можуть коштувати Україні можливості контрнаступу взимку, - ISW
Затримки з танками можуть коштувати Україні можливості контрнаступу взимку, - ISW
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід