Окупанти вночі атакували Нікопольський район: які наслідки

РБК-Україна писало про те, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні. Внаслідок удару поранення отримала медсестра.

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