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Выпустили около 10 снарядов. Российские войска сегодня обстреляли Никопольский район

Фото: российские войска сегодня обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 1 февраля, российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. По одной из общин российская армия выпустила около 10 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По его словам, утром враг из тяжелой артиллерии нанес удар по Мировской общине, выпустив "около десятка снарядов".

"Никопольщина снова под вражеским огнем: российские оккупанты не дают покоя тамошним общинам, держа мирное население в постоянном напряжении", - рассказал он.

Лукашук добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.

Напомним, армия России в ночь на 30 января атаковала Червоногригорьевскую общину Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов.

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Днепропетровская область