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Випустили 4 ракети. Військові РФ обстріляли громаду в Сумській області (фото)

Сумська область, Субота 13 січня 2024 16:58
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Випустили 4 ракети. Військові РФ обстріляли громаду в Сумській області (фото) Фото ілюстративне: росіяни обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні, 13 січня обстріляли одну з громад в Сумській області. В результаті ворожої атаки в громаді є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прокуратуру Сумської області.

"Ворог ударив чотирма ракетами по Великописарівській громаді на Сумщині - прокурори документують наслідки", - повідомили правоохоронці.

За даними слідства, у ніч з 12 на 13 січня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог запустив, за попередніми даними, 4 ракети С-300, по території Великописарівської громади Сумської області.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема 10 приватних будинків та лінію електропередач.

Масштабний обстріл України

Зранку 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській області, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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Сумська область окупанти Війна Росії проти України
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