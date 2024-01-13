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Выпустили 4 ракеты. Военные РФ обстреляли общину в Сумской области (фото)

Сумская область, Суббота 13 января 2024 16:58
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Выпустили 4 ракеты. Военные РФ обстреляли общину в Сумской области (фото) Фото иллюстративное: русские обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации сегодня, 13 января обстреляли одну из общин в Сумской области. В результате вражеской атаки в общине есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру Сумской области.

"Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской общине на Сумщине - прокуроры документируют последствия", - сообщили правоохранители.

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 января, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг запустил, по предварительным данным, 4 ракеты С-300, по территории Великописаревской громады Сумской области.

В результате атаки оккупантов поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности 10 частных домов и линия электропередач.

Масштабный обстрел Украины

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, а также аэробалистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской области, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о сегодняшней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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