Выпустили 4 ракеты. Военные РФ обстреляли общину в Сумской области (фото)

Военные Российской Федерации сегодня, 13 января обстреляли одну из общин в Сумской области. В результате вражеской атаки в общине есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру Сумской области .

"Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской общине на Сумщине - прокуроры документируют последствия", - сообщили правоохранители.

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 января, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг запустил, по предварительным данным, 4 ракеты С-300, по территории Великописаревской громады Сумской области.

В результате атаки оккупантов поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности 10 частных домов и линия электропередач.

Масштабный обстрел Украины

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, а также аэробалистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской области, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о сегодняшней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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