Випускникам медичних вишів заплатять 200 тисяч гривень: Шмигаль назвав умову

Зарплати медиків

Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.

За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 38,2% до 52 457 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому отримують 41 384 гривні. Зростання на 20,3%.

Зарплати у сфері "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - одні з найнижчих - 16 850 гривень. За рік вони зросли на 14,7%.

За даними Мінекономіки, основними стимулювальними факторами впливу на рівень оплати праці були: зростання економічної активності, значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) і в лавах ЗСУ, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці та дефіцит кадрів.

За даними Держстату, у 2024 році з медичних вишів було випущено 14,3 тисяч осіб.

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