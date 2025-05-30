Выпускникам медицинских вузов заплатят 200 тысяч гривен: Шмыгаль назвал условие

"Наряду с безопасностью и обороной инвестиции в человеческий капитал - это сквозная политика правительства и государства", - сказал он.

По его словам, Кабмин принимает постановление о введении единовременной выплате в 200 тыс. грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.

"Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах", - добавил Шмыгаль.