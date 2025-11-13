Випускникам автошкіл в Україні більше не дають свідоцтва: що змінилось для майбутніх водіїв

Чому автошколи більше не видають паперові свідоцтва

У ГСЦ МВС розповіли, що кандидати у водії в Україні часто бажають отримати свідоцтво про закінчення навчання в автошколі після проходження:

теоретичного курсу;

практичного курсу.

"Як було раніше, у паперовому форматі", - пояснили українцям.

Повідомляється водночас, що зараз такі документи на руки не видаються.

Це пояснюється тим, що тепер після проходження людиною теоретичного та практичного курсу підготовки, навчальний заклад - автошкола - самостійно вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС.

Отже, сьогодні паперові свідоцтва про завершення автошколи:

майбутнім водіям більше не видаються;

не потрібні для складання подальшого іспиту.

"Кандидатам у водії не потрібно пред'являти свідоцтво про завершення навчання в автошколі у сервісному центрі МВС перед складанням іспиту", - наголосили у ГСЦ.

Уточнюється, що вся необхідна інформація:

відображається автоматично;

доступна для перегляду адміністратору в електронному режимі.

"Паперові свідоцтва не існують", - підсумували в ГСЦ МВС.

Як деякі кандидати у водії "навантажують" сервісні центри

Варто зазначити, що раніше у ГСЦ МВС розповіли, як непідготовлені кандидати у водії збільшують навантаження на сервісні центри МВС.

Українцям нагадали, що найпопулярнішою послугою там є складання практичних іспитів (на неї є сталий попит).

"Це пов'язано з тим, що автошколи випускають більше учнів, які не завжди є достатньо підготовленими. Крім цього, через війну кількість охочих отримати посвідчення водія істотно збільшилася", - поділились у ГСЦ.

При цьому зазначається, що позитивний результат залежить передусім від:

рівня підготовки кандидата у водії;

його відточення теоретичних і практичних навичок.

Повідомляється також, що кількість випадків, коли майбутні водії складають практичні іспити щонайменше з другої та третьої спроби - зростає.

"Частина з них користується тим, що іспити мають необмежену кількість спроб і використовують це фактично як "додаткове навчання" або тренування. Тобто засвоюють навички керування вже під час складання іспиту з водіння", - пояснили у ГСЦ.

Насамкінець уточнюється: "такі клієнти впевнені, що практичне тренування на конкретних маршрутах підвищує успішне складання іспиту".