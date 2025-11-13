Выпускникам автошкол в Украине больше не дают свидетельства: что изменилось для будущих водителей

Почему автошколы больше не выдают бумажные свидетельства

В ГСЦ МВД рассказали, что кандидаты в водители в Украине часто хотят получить свидетельство об окончании обучения в автошколе после прохождения:

теоретического курса;

практического курса.

"Как было раньше, в бумажном формате", - объяснили украинцам.

Сообщается в то же время, что сейчас такие документы на руки не выдаются.

Это объясняется тем, что теперь после прохождения человеком теоретического и практического курса подготовки, учебное заведение - автошкола - самостоятельно вносит данные в Единый государственный реестр МВД.

Следовательно, сегодня бумажные свидетельства о завершении автошколы:

будущим водителям больше не выдаются;

не нужны для сдачи дальнейшего экзамена.

"Кандидатам в водители не нужно предъявлять свидетельство о завершении обучения в автошколе в сервисном центре МВД перед сдачей экзамена", - подчеркнули в ГСЦ.

Уточняется, что вся необходимая информация:

отображается автоматически;

доступна для просмотра администратору в электронном режиме.

"Бумажные свидетельства не существуют", - подытожили в ГСЦ МВД.

Как некоторые кандидаты в водители "нагружают" сервисные центры

Стоит отметить, что ранее в ГСЦ МВД рассказали, как неподготовленные кандидаты в водители увеличивают нагрузку на сервисные центры МВД.

Украинцам напомнили, что самой популярной услугой там является сдача практических экзаменов (на нее есть устойчивый спрос).

"Это связано с тем, что автошколы выпускают больше учеников, которые не всегда являются достаточно подготовленными. Кроме того, из-за войны количество желающих получить водительское удостоверение существенно увеличилось", - поделились в ГСЦ.

При этом отмечается, что положительный результат зависит прежде всего от:

уровня подготовки кандидата в водители;

его оттачивания теоретических и практических навыков.

Сообщается также, что количество случаев, когда будущие водители сдают практические экзамены как минимум со второй и третьей попытки - растет.

"Часть из них пользуется тем, что экзамены имеют неограниченное количество попыток и используют это фактически как "дополнительное обучение" или тренировки. То есть усваивают навыки управления уже во время сдачи экзамена по вождению", - объяснили в ГСЦ.

В завершение уточняется: "такие клиенты уверены, что практическая тренировка на конкретных маршрутах повышает успешную сдачу экзамена".