Повідомляється, що вони влаштували пожежу на заводі з виробництва безпілотників у Скаржисько-Каменній. Інцидент стався наприкінці серпня цього року. Прокуратура проводить розслідування, кваліфікуючи подію як диверсію, вчинену в інтересах іноземної розвідки.

Підозрюваним висунуто звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні, що діяло в інтересах іноземної розвідки з метою вчинення злочинів терористичного характеру.

Слідчі встановили, що пожежа на підприємстві у Скаржисько-Каменній була спричинена використанням легкозаймистої речовини. На кадрах із камер відеоспостереження видно особу в масці, яка перебувала на території підприємства.

Після інциденту іноземці залишили Польщу. З кінця серпня їх розшукують, проте поки що безрезультатно. Спочатку суд у Кельце видав щодо них Європейський ордер на арешт, а згодом суд у Кракові оголосив їх у розшук.

Польські правоохоронні органи намагаються домогтися оголошення цих двох осіб у розшук через систему Інтерполу за допомогою "червоного повідомлення". Однак, як з’ясувалося, міжнародна організація, що об’єднує поліцейські служби 195 країн, відмовилася видати повідомлення щодо громадян Сербії.

У своєму обґрунтуванні Інтерпол зазначає, що внесення сербських громадян до міжнародного розшуку поставило б під загрозу нейтралітет організації.

В Інтерполі пояснюють, що йдеться про підпал заводу з виробництва компонентів для безпілотників - підприємства, яке постачає дрони в Україну. Організація стверджує, що через війну неможливо гарантувати неупередженість звинувачень.