Сообщается, что они устроили пожар на заводе по производству беспилотников в Скаржиско-Каменной. Инцидент произошел в конце августа этого года. Прокуратура проводит расследование, квалифицируя событие как диверсию, совершенное в интересах иностранной разведки.

Подозреваемым предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группировке, действовавшей в интересах иностранной разведки с целью совершения преступлений террористического характера.

Следователи установили, что пожар на предприятии в Скаржиско-Каменной был вызван использованием воспламеняющегося вещества. На кадрах из камер видеонаблюдения виден человек в маске, находившийся на территории предприятия.

После инцидента иностранцы покинули Польшу. С конца августа их разыскивают, однако пока безрезультатно. Сначала суд в Кельце выдал против них Европейский ордер на арест, а впоследствии суд в Кракове объявил их в розыск.

Польские правоохранительные органы пытаются добиться объявления этих двух человек в розыск через систему Интерпола посредством "красного сообщения". Однако, как выяснилось, международная организация, объединяющая полицейские службы 195 стран, отказалась выдать сообщения гражданам Сербии.

В своем обосновании Интерпол отмечает, что внесение сербских граждан в международный розыск поставило бы под угрозу нейтралитет организации.

В Интерполе объясняют, что речь идет о поджоге завода по производству компонентов для беспилотников - предприятия, поставляющего дроны в Украину. Организация утверждает, что из-за войны невозможно гарантировать беспристрастность обвинений.