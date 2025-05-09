Виправити помилки до 14 травня: учасникам НМТ дали ще 6 днів на реєстрацію

Нагадаємо, із 7 травня учасники основної сесії НМТ можуть завантажити запрошення до екзаменаційного центру в персональному кабінеті. У ньому вказано дату, час і адресу тестування, які не можна розголошувати. Запізнення не допускається.

РБК-Україна також писало, що основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня до 25 червня, додаткова - з 14 до 25 липня. Учасники складатимуть чотири предмети: українську мову, математику, історію України та ще один на вибір.

Тестування триватиме один день у два блоки по 2 години з перервою. У разі тривоги його зупинять.

Результати основної сесії оприлюднять до 4 липня, додаткової - до 30 липня. Тест можна скласти й за кордоном, але лише офлайн.

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