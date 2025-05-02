До старту НМТ-2025 лічені дні. У МОН звернулись до учасників із важливим проханням
Запрошення на основну сесію НМТ-2025 почнуть надходити в персональні кабінети учасників уже після 7 травня. А саме тестування розпочнеться 14 травня. У МОН закликають не розголошувати деталі місця проведення НМТ.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook.
НМТ-2025 невдовзі стартує
З 14 травня розпочинається основна сесія національного мультипредметного тесту. Тестування триватиме до 25 червня.
Учасники, які зареєструвалися до 3 квітня, отримають запрошення на НМТ до 7 травня в персональному кабінеті. Там буде вказано дату, час і місце проведення НМТ.
"З міркувань безпеки ця інформація не буде публічною. Закликаємо учасників не поширювати дані про пункт тестування", - наголошують у МОН.
До 4 липня результати НМТ надійдуть у персональні кабінети учасників.
Деталі проведення НМТ не можна розголошувати (скриншот)
Деталі НМТ-2025
НМТ-2025 матиме дві сесії. Основна проходитиме з 14 травня по 25 червня та додаткова з 14 по 25 липня. У тестах будуть завдання із чотирьох предметів: української мови, математики та історії України (обов'язкові) та предмету на вибір - українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія.
Усі предмети учасники складатимуть в один день у два етапи, кожен з яких триватиме по 2 години. Між ними буде 20 хвилин перерви. Під час повітряної тривоги тестування зупинятимуть, а всіх учасників переводитимуть в укриття.
За кордоном також можна буде скласти НМТ. Ознайомитись із переліком країн можна за посиланням.
Результати тестування учасники основної сесії отримають до 4 липня, додаткової - до 30 липня. Цьогоріч потрібно набрати хоча б 100 балів, щоб подолати мінімальний поріг, необхідний для вступу.
Деталі НМТ-2025 (скриншот)
Читайте також про те, коли і хто може зареєструватись на додаткову сесію НМТ-2025.
Раніше ми розповідали, що англійська мова стала найпопулярнішим предметом на вибір серед учасників НМТ 2025 року. Вона вперше очолила рейтинг, обійшовши українську літературу, яка раніше була лідером.
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