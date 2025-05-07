Запрошення на НМТ-2025 вже доступні: як дізнатися час і місце тестування

Сьогодні, 7 травня, зареєстровані учасники основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) можуть завантажити запрошення до тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ) через персональний кабінет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Учасникам радять завчасно ознайомитися з адресою ТЕЦ і прокласти маршрут, адже запізнення - незалежно від причин - не допускається.

У запрошенні зазначено дату, час і адресу проведення тестування. Для учасників в Україні час вказано за київським часом, для тих, хто проходитиме НМТ за кордоном - за місцевим.

Що потрібно знати про НМТ-2025

РБК-Україна писало, що основна сесія НМТ триватиме з 14 травня до 25 червня, додаткова - з 14 до 25 липня. Учасники складатимуть чотири предмети: обов’язкові - українську мову, математику та історію України, а також один на вибір (українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія або географія).

Тестування триватиме один день і проходитиме у два блоки по 2 години з 20-хвилинною перервою між ними. У разі повітряної тривоги тест призупинять.

Учасники, зареєстровані до 3 квітня, до 7 травня отримали запрошення з датою, часом і місцем тестування у своїх кабінетах. Результати будуть доступні до 4 липня. У МОН закликають не розголошувати деталі місця проведення НМТ.

Скласти НМТ можна також за кордоном - лише в спеціально визначених центрах, онлайн-формат не передбачений. Результати основної сесії будуть доступні до 4 липня, додаткової - до 30 липня.

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