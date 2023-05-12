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Виправдовував росіян за обстріли свого села. Правоохоронці виявили під Києвом колаборанта

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Київська область, П'ятниця 12 травня 2023 21:55
Виправдовував росіян за обстріли свого села. Правоохоронці виявили під Києвом колаборанта Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Броварського району Київської області заперечував, що його село обстрілювала армія РФ та звинувачував у цьому ЗСУ. Правоохоронці виявили його та оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканець селища у Броварському районі, використовуючи власну сторінку у соцмережі, поширював повідомлення та відеозаписи в яких містились виправдовування збройної агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у своїх постах та відеоматеріалах підозрюваний підтримував та популяризував дії РФ у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, глорифікував окупантів, поширював російські наративи, стверджував, що "українці самі у всьому винні".

Чоловік, проживаючи у селищі, яке постраждало у результаті російської агресії, намагався перекласти відповідальність за вказані події на Україну, виправдовував воєнні злочини РФ.

Йому було повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили двох жителів Дніпропетровської області, які хотіли "приєднати" свій регіон та міста до Росії. Їм оголосили підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

СБУ затримала двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації Сил оборони у Краматорську Донецької області. Зловмисниками виявились двоє мешканців міста.

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