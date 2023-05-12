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Оправдывал россиян за обстрелы своего села. Правоохранители обнаружили под Киевом коллаборанта

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Киевская область, Пятница 12 мая 2023 21:55
Оправдывал россиян за обстрелы своего села. Правоохранители обнаружили под Киевом коллаборанта Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Броварского района Киевской области возражал, что его село обстреливала армия РФ и обвинял в этом ВСУ. Правоохранители обнаружили его и объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину житель поселка в Броварском районе, используя собственную страницу в соцсети, распространял сообщения и видеозаписи, в которых содержались оправдания вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих постах и видеоматериалах подозреваемый поддерживал и популяризировал действия РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину, глорифицировал оккупантов, распространял российские нарративы, утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты".

Мужчина, проживая в пострадавшем в результате российской агрессии поселке, пытался переложить ответственность за указанные события на Украину, оправдывал военные преступления РФ.

Ему было сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерным и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что правоохранители обнаружили двух жителей Днепропетровской области, желающих "присоединить" свой регион и города к России. Им объявили подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

СБУ задержала двух вражеских информаторов, которые приводили российские ракеты в локацию Сил обороны в Краматорске Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое жителей города.

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