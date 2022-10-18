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Виправдовувала захоплення українських міст. У Черкасах колаборантку засудили до 10 років

Фото: колаборантку у Черкасах засудили до 10 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Обвинувачену у держзраді мешканку Черкас Придніпровський суд міста засудив до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

На початку березня вона переслала родичам до РФ фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас та запропонувала росіянам бомбити їх.

Крім того, жінка поширювала у забороненій соціальній мережі "Однокласники" інформацію, яка виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, хвалилася російським прапором над Новою Каховкою. При цьому прокуратура побачила ознаки злочину за статтею "Державна зрада".

Колаборантка визнала провину і щиро покаялася, що було враховано щодо покарання.

Раніше прокуратура викрила прихильника окупантів у Харківській області, який у тимчасовій окупації обіймав посаду псевдокерівника "райавтодору", йому повідомлено про підозру.

Також нагадаємо, що на Харківщині виявили чоловіка, який під час окупації села закликав місцевих до підтримки загарбників.

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