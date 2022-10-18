Виправдовувала захоплення українських міст. У Черкасах колаборантку засудили до 10 років

Обвинувачену у держзраді мешканку Черкас Придніпровський суд міста засудив до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

На початку березня вона переслала родичам до РФ фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас та запропонувала росіянам бомбити їх.

Крім того, жінка поширювала у забороненій соціальній мережі "Однокласники" інформацію, яка виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, хвалилася російським прапором над Новою Каховкою. При цьому прокуратура побачила ознаки злочину за статтею "Державна зрада".

Колаборантка визнала провину і щиро покаялася, що було враховано щодо покарання.