Оправдывала захват украинских городов. В Черкассах коллаборантку приговорили к 10 годам

Обвиняемую в госизмене жительницу Черкасс Приднепровский суд города приговорил к 10 годам заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
В начале марта она переслала родственникам в РФ фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.
Кроме того, женщина распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой. При этом прокуратура усмотрела признаки преступления по статье "Государственная измена".
Коллаборантка признала вину и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания.
Ранее прокуратура разоблачила сторонника оккупантов в Харьковской области, который во временной оккупации занимал должность псевдоруководителя "райавтодора", ему сообщено о подозрении.
Также напомним, что в Харьковской области обнаружили мужчину, который во время оккупации села призывал местных к поддержке захватчиков.
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