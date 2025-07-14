Виплату при народженні дитини збільшать до 50 тисяч гривень

"Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. гривень", - повідомив він.

За його словами, законопроєктом пропонується суттєво збільшити виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1 тисячі гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць.

"Передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд", - додав Шмигаль.

Нова програма

Прем'єр повідомив про нову програму "єЯсла": після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років.

"Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", - сказав він.

Також зберігається "Пакунок малюка" в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень, додав Шмигаль.