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Выплату при рождении ребенка повысят до 50 тысяч гривен

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Закон предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. гривен", - сообщил он.

По его словам, законопроектом предлагается существенно увеличить выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1 тысячи гривен, а после принятия закона будет составлять 7 тысяч гривен в месяц.

"Предусматриваем ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну как помощь по уходу до достижения ребенком одного года. Размер выплат отдельно определит правительство", - добавил Шмыгаль.

Новая программа

Премьер сообщил о новой программе "еЯсла": после того как ребенку исполнится один год родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет.

"Если они выберут первый вариант, государство ежемесячно будет платить 8 тысяч грн. В случае избрания второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша", - сказал он.

Также сохраняется "Пакет малыша" в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тысяч гривен, добавил Шмыгаль.

 

 

 

Выплаты на детей

В мае 2025 года Минсоцполитики обнародовало новый проект, которым предусмотрено:

  • предоставлять дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);
  • предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;
  • предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, который будет определен Кабинетом министров после принятия проекта акта.

Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.

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