Выплату при рождении ребенка повысят до 50 тысяч гривен

"Закон предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. гривен", - сообщил он.

По его словам, законопроектом предлагается существенно увеличить выплаты женщинам, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1 тысячи гривен, а после принятия закона будет составлять 7 тысяч гривен в месяц.

"Предусматриваем ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну как помощь по уходу до достижения ребенком одного года. Размер выплат отдельно определит правительство", - добавил Шмыгаль.

Новая программа

Премьер сообщил о новой программе "еЯсла": после того как ребенку исполнится один год родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет.

"Если они выберут первый вариант, государство ежемесячно будет платить 8 тысяч грн. В случае избрания второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша", - сказал он.

Также сохраняется "Пакет малыша" в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тысяч гривен, добавил Шмыгаль.