Виплати збільшать у три рази: Сирський анонсував зміни у контрактах для військових

За його словами, над новими контрактами працює Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом та іншими профільними структурами. Процес також перебуває під особистим контролем президента України.

Сирський зазначив, що ключовими новаціями стануть конкретні строки проходження служби та суттєве збільшення грошового забезпечення.

"Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в три рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході", - пояснив він.