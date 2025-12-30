Выплаты увеличат в три раза: Сырский анонсировал изменения в контрактах для военных

Министерство обороны Украины готовит обновленные контракты для военнослужащих, которые будут предусматривать значительно более высокие выплаты и определенные сроки службы.
РБК-Украина сообщает, что об этом в интервью "24 каналу" рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, над новыми контрактами работает Министерство обороны Украины вместе с Генеральным штабом и другими профильными структурами. Процесс также находится под личным контролем президента Украины.
Сырский отметил, что ключевыми новациями станут конкретные сроки прохождения службы и существенное увеличение денежного обеспечения.
"Военнослужащий будет получать денежное обеспечение, которое минимум в три раза больше, чем сегодня. При этом будут сохранять премии и другие дополнительные выплаты. Долго шли к этому контракту. Я так понимаю, что он уже где-то на выходе", - пояснил он.
