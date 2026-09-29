Виплати ВПО за вересень не надійшли: куди звертатися і що перевірити насамперед

Хто нараховує виплати ВПО

Допомогу на проживання переселенцям призначає та виплачує Пенсійний фонд України. Саме до його територіальних органів подають заяви, зокрема через вебпортал електронних послуг.

Дія в цьому процесі є лише технічним адміністратором: застосунок показує інформацію, яку отримує від держорганів, але не вирішує, чи призначати виплату.

Що змінилося з вересня

З 1 вересня 2026 року діють нові правила, ухвалені постановою Кабміну №1087. Тим, хто отримував допомогу до 31 серпня, її можуть автоматично продовжити ще на шість місяців, якщо людина й надалі відповідає критеріям. Без нової заяви продовжують і виплати дітям, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків.

Крім того, максимальну кількість піврічних періодів допомоги збільшили з п'яти до шести.

Автоматичне продовження не скасовує перевірки. Пенсійний фонд може звірити доходи та інші дані вже після нарахування, і якщо виявить невідповідність, виплату припинять з наступного місяця.

У ПФУ також наголошують: 1 вересня - це дата, з якої діють нові правила, а не єдиний день зарахування коштів для всіх.

Скільки становить допомога

Дорослі переселенці отримують 2000 грн на місяць, діти та люди з інвалідністю - 3000 грн. Для більшості категорій діє обмеження за доходом: середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не має перевищувати 10 380 грн, тобто чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Куди звертатися, якщо гроші не прийшли

Найшвидше уточнити причину затримки можна в контакт-центрі ПФУ за безкоштовним номером 0 800 503 753. Також працюють лінії (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71. Письмове звернення можна надіслати на info@pfu.gov.ua.

Особисто звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду або до фронт-офісу ПФУ в ЦНАП. Адреси та контакти підрозділів зібрані на офіційному сайті фонду. На звернення варто взяти довідку ВПО та документи, пов'язані з причиною припинення виплати, якщо вони є.

Як оскаржити рішення

Постанова №1087 уточнила порядок оскарження. Якщо ви не згодні з рішенням ПФУ, спершу скаргу подають керівнику органу, який його ухвалив. Далі можна звернутися до органу вищого рівня або до суду.