Выплаты ВПО за сентябрь не поступили: куда обращаться и что проверить в первую очередь

Переселенцы, не получившие пособие на проживание за сентябрь, могут выяснить причину через Пенсионный фонд. С 1 сентября части получателей выплату продлевают автоматически, но это не гарантирует денег всем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №1087 от 3 сентября 2026 г. и разъяснение Пенсионного фонда Украины.
Помощь на жительство переселенцам назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины. Именно в его территориальные органы подают заявления, в частности через вебпортал электронных услуг.
Действие в этом процессе является лишь техническим администратором: приложение показывает информацию, получаемую от госорганов, но не решает, назначать ли выплату.
С 1 сентября 2026 года действуют новые правила, принятые постановлением Кабмина №1087. Тем, кто получал помощь до 31 августа, ее могут автоматически продлить еще на шесть месяцев, если человек продолжает отвечать критериям. Без нового заявления продолжают и выплаты детям, которым помощь назначили без учета доходов родителей.
Кроме того, максимальное количество полугодовых периодов пособия увеличили с пяти до шести.
Автоматическое продолжение не отменяет проверку. Пенсионный фонд может сверить доходы и другие данные уже после начисления, и если выявит несоответствие, выплата будет прекращена со следующего месяца.
В ПФУ также отмечают: 1 сентября – это дата, с которой действуют новые правила, а не единственный день зачисления средств для всех.
Взрослые переселенцы получают 2000 грн в месяц, дети и люди с инвалидностью – 3000 грн. Для большинства категорий действует ограничение по доходу: среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 грн, то есть четырех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.
Быстрее всего уточнить причину задержки можно в контакт-центре ПФУ по бесплатному номеру 0 800 503 753. Также работают линии (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71. Письменное обращение можно отправить по info@pfu.gov.ua.
Лично обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда или в фронт-офис ПФУ в ЦНАП. Адреса и контакты подразделений собраны на официальном сайте фонда. На обращение следует взять справку ВПО и документы, связанные с причиной прекращения выплаты, если они есть.
Постановление №1087 уточнило порядок обжалования. Если вы не согласны с решением ПФУ, сначала жалобу подают руководителю принявшего его органа. Далее можно обратиться в орган высшего уровня или в суд.
Автоматическое продление помощи стало возможным после того, как правительство изменило правила выплат переселенцам. Благодаря этой части ВПО не придется каждые полгода подавать новое заявление, чтобы и дальше получать деньги.
Еще одна смена ждет переселенцев осенью. С 22 октября 2026 года для ВПО изменится главный документ , подтверждающий статус. До этой даты действующая справка остается действительной.