Виплати ВПО: що потрібно знати переселенцям

Виплати для переселенців в Україні у липні 2024 року продовжать нараховувати тим особам, кому допомогу призначили автоматично ще у березні. А також тим, хто написав заяву про їх продовження.
Що потрібно знати переселенцям про фінансову допомогу від держави - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Від початку повномасштабної війни внутрішньо переміщенні особи, які були вимушені евакуюватися у безпечніші регіони України, можуть отримати виплати від держави.
Дорослим нараховують 2 тисячі гривень, а для дітей - 3 тисячі гривень. У березні 2024 року механізм виплат переселенцям змінили. Тепер допомогу отримують лише найбільш вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб.
Головною вимогою для продовження допомоги є сукупний дохід родини. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень. Частині переселенців виплати продовжують автоматично, інші - повинні подати відповідну заяву.
З 1 березня виплати автоматично продовжили на пів року найбільш вразливим особам. Йдеться про українців з категорії ВПО, які не мають змоги працювати. А саме:
Зазначені вище категорії ВПО не єдині, хто має право отримувати фінансову допомогу. Інші переселенці, дохід яких не перевищує вимоги, повинні подати заяву на продовження допомоги. Йдеться про:
В уряді пояснювали, що найчастішою причиною затримки у нарахуванні допомоги переселенцям є технічні проблеми. Виплати повинні виплачуватися 15 та 28 числа щомісяця.
Якщо виплати не надійшли у зазначений термін, внутрішньо переміщеним особам радять звертатися:
Крім того, ВПО можуть звернутися до органів соціального захисту та центрів надання адміністративних послуг у разі затримок. Знайти потрібний ЦНАП можна за посиланням.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Кабміну №94 від 26 січня 2024 року, пресслужба Міністерства соціальної політики, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати довідку переселенця для оформлення виплат та як знятися з обліку ВПО.
Також РБК-Україна розповідало, на яку допомогу, крім фінансової, можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи.
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