Виплати ВПО: що потрібно знати переселенцям

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Від початку повномасштабної війни внутрішньо переміщенні особи, які були вимушені евакуюватися у безпечніші регіони України, можуть отримати виплати від держави.

Дорослим нараховують 2 тисячі гривень, а для дітей - 3 тисячі гривень. У березні 2024 року механізм виплат переселенцям змінили. Тепер допомогу отримують лише найбільш вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб.

Головною вимогою для продовження допомоги є сукупний дохід родини. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень. Частині переселенців виплати продовжують автоматично, інші - повинні подати відповідну заяву.

Кому продовжують виплати автоматично

З 1 березня виплати автоматично продовжили на пів року найбільш вразливим особам. Йдеться про українців з категорії ВПО, які не мають змоги працювати. А саме:

пенсіонерам, які отримують пенсію у розмірі не більше 9 444 гривень;

людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Хто з ВПО повинен написати заяву на виплати

Зазначені вище категорії ВПО не єдині, хто має право отримувати фінансову допомогу. Інші переселенці, дохід яких не перевищує вимоги, повинні подати заяву на продовження допомоги. Йдеться про:

сім'ї з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;

родини, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

Що робити у разі затримки виплат

В уряді пояснювали, що найчастішою причиною затримки у нарахуванні допомоги переселенцям є технічні проблеми. Виплати повинні виплачуватися 15 та 28 числа щомісяця.

Якщо виплати не надійшли у зазначений термін, внутрішньо переміщеним особам радять звертатися:

до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45;

на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua;

гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39.

Крім того, ВПО можуть звернутися до органів соціального захисту та центрів надання адміністративних послуг у разі затримок. Знайти потрібний ЦНАП можна за посиланням.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Кабміну №94 від 26 січня 2024 року, пресслужба Міністерства соціальної політики, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.