Выплаты ВПЛ: что нужно знать переселенцам

Выплаты для переселенцев в Украине в июле 2024 года продолжат начислять тем лицам, кому помощь назначили автоматически еще в марте. А также тем, кто написал заявление об их продлении.
Что нужно знать переселенцам о финансовой помощи от государства - в материале РБК-Украина ниже.
С начала полномасштабной войны внутренне перемещенные лица, вынужденные эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, могут получить выплаты от государства.
Взрослым насчитывают 2 тысячи гривен, а для детей - 3 тысячи гривен. В марте 2024 года механизм выплат переселенцам изменили. Теперь помощь получают только наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц.
Главным требованием для продления помощи является совокупный доход семьи. В расчете на одного члена семьи доход не должен превышать 9444 гривен. Части переселенцев выплаты продолжают автоматически, другие должны подать соответствующее заявление.
С 1 марта выплаты автоматически продлили на полгода наиболее уязвимым лицам. Речь идет об украинцах из категории ВПЛ, у которых нет возможности работать. А именно:
Указанные выше категории ВПЛ не единственные, кто имеет право получать финансовую помощь. Остальные переселенцы, доход которых не превышает требования, должны подать заявление на продление помощи. Речь идет о:
В правительстве объясняли, что наиболее частой причиной задержки в начислении помощи переселенцам являются технические проблемы. Выплаты должны выплачиваться 15 и 28 числа ежемесячно.
Если выплаты не поступили в указанный срок, внутренне перемещенным лицам рекомендуют обращаться:
Кроме того, ВПЛ могут обратиться в органы социальной защиты и центры предоставления административных услуг в случае задержек. Найти нужный ЦПАУ можно по ссылке.
При подготовке материала использовались источники: Кабмина №94 от 26 января 2024 года, пресс-служба Министерства социальной политики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним, ранее мы рассказывали, как получить справку переселенца для оформления выплат и как сняться с учета ВПЛ.
Также РБК-Украина рассказывало, на какую помощь, кроме финансовой, могут рассчитывать внутренне перемещенные лица.
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