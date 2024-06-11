Статус ВПО: інструкція з отримання довідки переселенця та як знятися з обліку

Українці, які були вимушені покинути домівки та переїхати у більш безпечні регіони, можуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи та оформити відповідну довідку.

Як оформити статус ВПО або як знятих з обліку переселенців - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Варто зазначити, що оформлення статусу ВПО є правом, а не обов'язком. Довідка переселенця дає право на отримання щомісячної фінансової допомоги, а також інших пільг.

Як отримати статус ВПО онлайн

Оформити статус внутрішньо переміщеної особи можна у застосунку "Дія". Навесні 2024 року уряд оновив послугу для ВПО. Тепер довідку та грошову допомогу можна отримати одразу для всієї сім'ї - за себе, чоловіка або дружину, дітей.

Як отримати довідку ВПО через "Дію":

зайдіть у застосунок "Дія" та у сервісах оберіть "Отримати статус ВПО";

вкажіть своє поточне місцеперебування, підтвердіть геолокацію;

введіть дані про членів сім’ї;

виберіть картку "єПідтримка", щоб отримувати фінансову допомогу;

вкажіть, яка допомога необхідна - потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці.

Довідка внутрішньо переміщеної особи зʼявиться в "Дії" поруч з іншими цифровими документами.

Увага! Люди, які виїхали за кордон або знаходяться на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу.

Куди звертатися, щоб отримати довідку офлайн

Отримати довідку переселенця можна також особисто. Це можна зробити у відділах соціального захисту та центрах надання адміністративних послуг, які займаються ВПО. Знайти потрібний ЦНАП можна за посиланням.

Для отримання довідки потрібно надати заяву про взяття на облік ВПО та паспорт. Якщо прописка не вказана в паспорті, варто надати інший документ на підтвердження. Це може бути військовий квиток, трудова книжка, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території.

Також необхідно обрати банківську картку для виплат або замовити нову у будь-якому банку.

Зазвичай довідку з підписом і печаткою видають у той же день. Проте якщо у документах відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території, з якої евакуювалися, розгляд заяви може тривати до 15 робочих днів.

Як знятися з обліку переселенців

Довідка переселенця є безстроковою, однак її дію можуть скасувати. Одні з причин зняття з обліку - відмові від довідки, повернення додому чи виїзд за кордон для постійного проживання.

Якщо переселенець переїхав в інше місто, але не повернувся додому, то статус ВПО не скасовується. Але у такому разі потрібно повідомити про це органи соціального захисту протягом 10 днів із моменту прибуття.

Скасувати дію статусу ВПО можна у застосунку "Дія":

зайдіть чи авторизуйтеся у застосунку;

натисніть "Сервіси" - "Послуги для ВПО" та оберіть розділ "Скасувати довідку ВПО";

уважно перевірте інформацію, підтвердіть дані, а потім натисніть "Відправити"

Після цього заяву буде розглянути. Після опрацювання надійне сповіщення.

Скасувати довідку переселенця можна і в ЦНАПах та органах соцзахисту. Для цього потрібно мінімум за три дні до від’їзду (або протягом трьох днів після приїзду) повідомити про це за місцем, де ви перебуваєте зараз.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал "Дія", пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій та Міністерства цифрової трансформації, Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".