Выплаты ВПЛ по-новому: кто сможет получать деньги до 30 месяцев и как возобновить помощь

В Украине изменили правила предоставления помощи для переселенцев. Поддержку будут оказывать более адресно, а те, кто ранее потерял право на выплаты, смогут их возобновить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .

Главное: Продление сроков: Срок предоставления помощи для переселенцев увеличили с 24 до 30 месяцев.

Ретроактивные выплаты: Если подать заявление до 1 мая 2026 года, деньги начислят "задним числом".

Приоритет для детей: Теперь дети ВПЛ имеют право на выплаты независимо от уровня официального дохода их родителей.

Повторный шанс: Люди, которым ранее отказали из-за превышения дохода, могут подать заявление снова для пересмотра решения.

Критерии: Средний доход на человека не должен превышать 10 380 гривен, а семья не должна совершать крупных покупок (от 100 тыс. гривен).

Каналы оформления: Обновить данные или подать заявление можно онлайн через приложение "Дія", портал ПФУ или лично в учреждениях.

Что изменилось в выплатах

Одна из главных новаций - продление срока помощи. Если раньше ее выплачивали максимум 24 месяца, то теперь этот период увеличили до 30 месяцев. Это означает, что переселенцы, которые находятся в сложных условиях, будут получать поддержку дольше.

В то же время государство расширило круг тех, кто может претендовать на помощь. Речь идет прежде всего о детях и нетрудоспособных лицах.

В частности:

дети ВПЛ теперь получают выплаты независимо от дохода родителей;

теперь получают выплаты независимо от дохода родителей; люди, которым ранее отказали из-за превышения дохода, могут повторно подать заявление и рассчитывать на пересмотр решения.

Размер помощи остался без изменений:

2 000 гривен - для взрослых;

3 000 гривен - для детей и людей с инвалидностью.

Кто может получить помощь

Несмотря на расширение программы, базовые критерии сохраняются. Выплаты назначают, если:

средний доход на одного человека не превышает 10 380 гривен;

семья не осуществляла крупных расходов (более 100 тыс. гривен);

нет значительных сбережений или новых автомобилей;

не получают субсидию на аренду жилья;

лицо не находится на полном государственном содержании и не отбывает наказание.

Почему важно подать заявление до 1 мая

Отдельно в правительстве отмечают сроки. Если переселенец хочет возобновить или пересмотреть выплаты, сделать это нужно до 1 мая 2026 года.

Это имеет практическое значение: в случае своевременного обращения деньги начислят задним числом:

для детей - с 1 февраля;

для нетрудоспособных лиц - с 1 января.

Если пропустить этот срок, выплаты за предыдущие месяцы могут быть потеряны.

Как подать заявление

Оформить помощь можно несколькими способами:

через приложение "Дія" (комплексная услуга для ВПЛ);

через портал Пенсионного фонда Украины;

или офлайн - в соответствующих учреждениях.

Таким образом, обновленная программа делает поддержку более гибкой и доступной, но в то же время требует от части переселенцев вовремя подать документы, чтобы не потерять деньги.