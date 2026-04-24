Выплаты ВПЛ по-новому: кто сможет получать деньги до 30 месяцев и как возобновить помощь
В Украине изменили правила предоставления помощи для переселенцев. Поддержку будут оказывать более адресно, а те, кто ранее потерял право на выплаты, смогут их возобновить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Главное:
- Продление сроков: Срок предоставления помощи для переселенцев увеличили с 24 до 30 месяцев.
- Ретроактивные выплаты: Если подать заявление до 1 мая 2026 года, деньги начислят "задним числом".
- Приоритет для детей: Теперь дети ВПЛ имеют право на выплаты независимо от уровня официального дохода их родителей.
- Повторный шанс: Люди, которым ранее отказали из-за превышения дохода, могут подать заявление снова для пересмотра решения.
- Критерии: Средний доход на человека не должен превышать 10 380 гривен, а семья не должна совершать крупных покупок (от 100 тыс. гривен).
- Каналы оформления: Обновить данные или подать заявление можно онлайн через приложение "Дія", портал ПФУ или лично в учреждениях.
Что изменилось в выплатах
Одна из главных новаций - продление срока помощи. Если раньше ее выплачивали максимум 24 месяца, то теперь этот период увеличили до 30 месяцев. Это означает, что переселенцы, которые находятся в сложных условиях, будут получать поддержку дольше.
В то же время государство расширило круг тех, кто может претендовать на помощь. Речь идет прежде всего о детях и нетрудоспособных лицах.
В частности:
- дети ВПЛ теперь получают выплаты независимо от дохода родителей;
- люди, которым ранее отказали из-за превышения дохода, могут повторно подать заявление и рассчитывать на пересмотр решения.
Размер помощи остался без изменений:
- 2 000 гривен - для взрослых;
- 3 000 гривен - для детей и людей с инвалидностью.
Кто может получить помощь
Несмотря на расширение программы, базовые критерии сохраняются. Выплаты назначают, если:
- средний доход на одного человека не превышает 10 380 гривен;
- семья не осуществляла крупных расходов (более 100 тыс. гривен);
- нет значительных сбережений или новых автомобилей;
- не получают субсидию на аренду жилья;
- лицо не находится на полном государственном содержании и не отбывает наказание.
Почему важно подать заявление до 1 мая
Отдельно в правительстве отмечают сроки. Если переселенец хочет возобновить или пересмотреть выплаты, сделать это нужно до 1 мая 2026 года.
Это имеет практическое значение: в случае своевременного обращения деньги начислят задним числом:
- для детей - с 1 февраля;
- для нетрудоспособных лиц - с 1 января.
Если пропустить этот срок, выплаты за предыдущие месяцы могут быть потеряны.
Как подать заявление
Оформить помощь можно несколькими способами:
- через приложение "Дія" (комплексная услуга для ВПЛ);
- через портал Пенсионного фонда Украины;
- или офлайн - в соответствующих учреждениях.
Таким образом, обновленная программа делает поддержку более гибкой и доступной, но в то же время требует от части переселенцев вовремя подать документы, чтобы не потерять деньги.
