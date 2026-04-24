Главная » Жизнь » Деньги

Выплаты ВПЛ по-новому: кто сможет получать деньги до 30 месяцев и как возобновить помощь

14:40 24.04.2026 Пт
3 мин
Для некоторых категорий ВПЛ действует важный дедлайн
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Правила выплат ВПЛ изменили (Getty Images)

В Украине изменили правила предоставления помощи для переселенцев. Поддержку будут оказывать более адресно, а те, кто ранее потерял право на выплаты, смогут их возобновить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Главное:

  • Продление сроков: Срок предоставления помощи для переселенцев увеличили с 24 до 30 месяцев.
  • Ретроактивные выплаты: Если подать заявление до 1 мая 2026 года, деньги начислят "задним числом".
  • Приоритет для детей: Теперь дети ВПЛ имеют право на выплаты независимо от уровня официального дохода их родителей.
  • Повторный шанс: Люди, которым ранее отказали из-за превышения дохода, могут подать заявление снова для пересмотра решения.
  • Критерии: Средний доход на человека не должен превышать 10 380 гривен, а семья не должна совершать крупных покупок (от 100 тыс. гривен).
  • Каналы оформления: Обновить данные или подать заявление можно онлайн через приложение "Дія", портал ПФУ или лично в учреждениях.

Что изменилось в выплатах

Одна из главных новаций - продление срока помощи. Если раньше ее выплачивали максимум 24 месяца, то теперь этот период увеличили до 30 месяцев. Это означает, что переселенцы, которые находятся в сложных условиях, будут получать поддержку дольше.

В то же время государство расширило круг тех, кто может претендовать на помощь. Речь идет прежде всего о детях и нетрудоспособных лицах.

В частности:

  • дети ВПЛ теперь получают выплаты независимо от дохода родителей;
  • люди, которым ранее отказали из-за превышения дохода, могут повторно подать заявление и рассчитывать на пересмотр решения.

Размер помощи остался без изменений:

  • 2 000 гривен - для взрослых;
  • 3 000 гривен - для детей и людей с инвалидностью.

Кто может получить помощь

Несмотря на расширение программы, базовые критерии сохраняются. Выплаты назначают, если:

  • средний доход на одного человека не превышает 10 380 гривен;
  • семья не осуществляла крупных расходов (более 100 тыс. гривен);
  • нет значительных сбережений или новых автомобилей;
  • не получают субсидию на аренду жилья;
  • лицо не находится на полном государственном содержании и не отбывает наказание.

Почему важно подать заявление до 1 мая

Отдельно в правительстве отмечают сроки. Если переселенец хочет возобновить или пересмотреть выплаты, сделать это нужно до 1 мая 2026 года.

Это имеет практическое значение: в случае своевременного обращения деньги начислят задним числом:

  • для детей - с 1 февраля;
  • для нетрудоспособных лиц - с 1 января.

Если пропустить этот срок, выплаты за предыдущие месяцы могут быть потеряны.

Как подать заявление

Оформить помощь можно несколькими способами:

  • через приложение "Дія" (комплексная услуга для ВПЛ);
  • через портал Пенсионного фонда Украины;
  • или офлайн - в соответствующих учреждениях.

Таким образом, обновленная программа делает поддержку более гибкой и доступной, но в то же время требует от части переселенцев вовремя подать документы, чтобы не потерять деньги.

Ранее РБК-Украина писало об изменении правил предоставления денежной помощи от ООН для украинцев. С апреля 2026 года выплаты станут адресными и будут зависеть от конкретной ситуации семьи.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют переоборудовать пустующие государственные здания и заброшенные общежития в жилье для переселенцев. Правительство уже начало поиск таких объектов в нескольких областях, чтобы отремонтировать их и обеспечить ВПЛ постоянным жильем.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

