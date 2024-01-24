Виплати для ВПО: у Мінсоцполітики повідомили, кому залишать допомогу після 1 лютого

Виплату компенсації за проживання внутрішньо переміщеним особам з 1 лютого 2024 року точно продовжать пенсіонерам.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її інтерв’ю виданню " Подробиці ".

"Точно ми продовжуємо оплату пенсіонерам, бо розуміємо, що для них це основне джерело підтримки і їхнього проживання", - сказала вона.

За її словами, також для людей з інвалідністю постараються "врахувати всі можливі опції, щоб зберегти підтримку".

Жолнович нагадала, що міністерство подало в Кабмін зміни до постанови про виплату ВПО, "де суттєво пом'якшено ті критерії, бо зрозуміли, що особливо в тих районах, де вони найбільше проживають - Запоріжжя, Миколаїв, немає навчання очного".

"Якщо його немає, то один з членів домогосподарства змушений бути задіяним у вихованні дітей і це критерій, який ми врахували, тому, наприклад, з родини в чотири особи - один буде зобов'язаний, щоб працювати, а мама чи батько за вибором, якщо є діти зможуть доглядати і декларувати що здійснює догляд", - розповіла Жолнович.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців - до кінця січня 2024 року.

Водночас Міністерство соціальної політики пропонує продовжити виплату компенсації за проживання внутрішньо переміщеним особам: пенсіонерам, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та безробітним (за певних умов).

Проектом постанови Кабміну пропонується:

- продовжувати виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам ще на один 6 місячний період, виходячи з наступних умов:

1) внутрішньо переміщеним особам з числа пенсіонерів;

2) особам з інвалідністю 1 та 2 групи та дітям з інвалідністю;

3) дітям-сироти, та дітям, позбавленим батьківського піклування.

- продовжувати виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам ще на один 6 місячний період непрацюючим працездатним особам, які сприяли своїй економічній незалежності (стали на облік в центр зайнятості, працевлаштувались, оформили послугу догляду за дитиною "муніципальна няня" тощо).