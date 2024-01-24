Выплаты для переселенцев: в Минсоцполитики сообщили, кому оставят помощь после 1 февраля
Выплату компенсации за проживание внутри перемещенным лицам с 1 февраля 2024 точно продлят пенсионерам.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию "Подробности".
"Точно мы продлеваем выплаты пенсионерам, потому что понимаем, что для них это основной источник поддержки и их проживания", - сказала она.
По ее словам, также для людей с инвалидностью постараются "учесть все возможные опции, чтобы сохранить поддержку".
Жолнович напомнила, что министерство подало в Кабмин изменения в постановление о выплате ВПЛ, "где существенно смягчены те критерии, потому что поняли, что особенно в тех районах, где они больше всего проживают - Запорожье, Николаев, нет обучения очного".
"Если его нет, то один из членов домохозяйства вынужден быть задействован в воспитании детей и это критерий, который мы учли, поэтому, например, из семьи в четыре человека - один будет обязан, чтобы работать, а мама или отец по выбору, если есть дети смогут ухаживать и декларировать осуществляющий уход", - рассказала Жолнович.
Выплаты для ВПЛ
Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.
Правительство решило, что для всех внутренне перемещенных получающих помощь с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев - до конца января 2024 года.
В то же время, Министерство социальной политики предлагает продолжить выплату компенсации за проживание внутренне перемещенным лицам.
Проектом постановления Кабмина предлагается:
- продлить выплату пособия внутренне перемещенным лицам еще на один 6 месячный период исходя из следующих условий:
- 1) внутренне перемещенным лицам из числа пенсионеров;
- 2) лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и детям с инвалидностью;
- 3) детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
- продлить выплату пособия внутренне перемещенным лицам еще на один 6 месячный период неработающим трудоспособным лицам, способствовавшим своей экономической независимости (встали на учет в центр занятости, трудоустроились, оформили услугу по уходу за ребенком "муниципальная няня" и т.п.).