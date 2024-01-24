Выплаты для переселенцев: в Минсоцполитики сообщили, кому оставят помощь после 1 февраля

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию " Подробности ".

"Точно мы продлеваем выплаты пенсионерам, потому что понимаем, что для них это основной источник поддержки и их проживания", - сказала она.

По ее словам, также для людей с инвалидностью постараются "учесть все возможные опции, чтобы сохранить поддержку".

Жолнович напомнила, что министерство подало в Кабмин изменения в постановление о выплате ВПЛ, "где существенно смягчены те критерии, потому что поняли, что особенно в тех районах, где они больше всего проживают - Запорожье, Николаев, нет обучения очного".

"Если его нет, то один из членов домохозяйства вынужден быть задействован в воспитании детей и это критерий, который мы учли, поэтому, например, из семьи в четыре человека - один будет обязан, чтобы работать, а мама или отец по выбору, если есть дети смогут ухаживать и декларировать осуществляющий уход", - рассказала Жолнович.

Выплаты для ВПЛ

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Правительство решило, что для всех внутренне перемещенных получающих помощь с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев - до конца января 2024 года.

В то же время, Министерство социальной политики предлагает продолжить выплату компенсации за проживание внутренне перемещенным лицам.

Проектом постановления Кабмина предлагается:

- продлить выплату пособия внутренне перемещенным лицам еще на один 6 месячный период исходя из следующих условий:

1) внутренне перемещенным лицам из числа пенсионеров;

2) лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и детям с инвалидностью;

3) детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

- продлить выплату пособия внутренне перемещенным лицам еще на один 6 месячный период неработающим трудоспособным лицам, способствовавшим своей экономической независимости (встали на учет в центр занятости, трудоустроились, оформили услугу по уходу за ребенком "муниципальная няня" и т.п.).