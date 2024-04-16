Виплати ВПО: який розмір допомоги для переселенців у 2024 році

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: пресслужба Міністерства соціальної політики, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заяви першої заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак, постанову Кабміну №709 від 11 липня 2023 року, постанову Кабміну №94 від 26 січня 2024 року.

Зміст

Скільки переселенців в Україні

Війна змусила багатьох українців залишити свої домівки, рятуючись від ворожих обстрілів або окупації. У 2022 році кількість переселенців різко зросла.

Станом на початок 2024 року в Україні зареєстровано 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб. За даними Мінсоцполітики, допомогу з бюджету отримують 2,6 млн переселенців. Але в уряді прогнозують, що виплати отримуватимуть 1,5 млн осіб.

До липня 2023 року ці виплати призначали безстроково. Проте з березня 2024 року правила змінилися.

Який розмір виплат

Внутрішньо переміщені особи в Україні від початку повномасштабної війни отримують щомісячну допомогу на проживання у розмірі 2 тисячі гривень. Йдеться про дорослих.

Також 3 тисячі гривень виплачують на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони.

Головна умова для отримання виплат

Зараз головним орієнтиром для призначення виплат є матеріальна спроможність ВПО. Для нарахування допомоги береться до уваги сукупний дохід родини, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не більше 9 444 гривень.

​З 1 березня 2024 року допомогу на проживання автоматично продовжили на 6 місяців найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;

людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Інші сім'ї ВПО також мають право на соціальну виплату, якщо дохід родини менш ніж 9444 гривень на людину та у разі, коли у складі сім'ї є особа, що не працює, а також:

родини з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;

родини, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

Такі категорії повинні подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат.