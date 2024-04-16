Виплати ВПО: який розмір допомоги для переселенців у 2024 році

Внутрішньому переміщені особи в Україні можуть отримати грошову допомогу. Проте не всім переселенцям передбачені виплати.
Хто з переселенців може розраховувати на допомогу та який розмір виплат - у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: пресслужба Міністерства соціальної політики, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заяви першої заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак, постанову Кабміну №709 від 11 липня 2023 року, постанову Кабміну №94 від 26 січня 2024 року.
Війна змусила багатьох українців залишити свої домівки, рятуючись від ворожих обстрілів або окупації. У 2022 році кількість переселенців різко зросла.
Станом на початок 2024 року в Україні зареєстровано 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб. За даними Мінсоцполітики, допомогу з бюджету отримують 2,6 млн переселенців. Але в уряді прогнозують, що виплати отримуватимуть 1,5 млн осіб.
До липня 2023 року ці виплати призначали безстроково. Проте з березня 2024 року правила змінилися.
Внутрішньо переміщені особи в Україні від початку повномасштабної війни отримують щомісячну допомогу на проживання у розмірі 2 тисячі гривень. Йдеться про дорослих.
Також 3 тисячі гривень виплачують на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони.
Зараз головним орієнтиром для призначення виплат є матеріальна спроможність ВПО. Для нарахування допомоги береться до уваги сукупний дохід родини, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не більше 9 444 гривень.
З 1 березня 2024 року допомогу на проживання автоматично продовжили на 6 місяців найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:
Інші сім'ї ВПО також мають право на соціальну виплату, якщо дохід родини менш ніж 9444 гривень на людину та у разі, коли у складі сім'ї є особа, що не працює, а також:
Такі категорії повинні подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат.
Нагадаємо, в Україні при нарахуванні виплат переселенцям будуть враховувати документи про склад сім'ї.
Також РБК-Україна повідомляло, що для переселенців діють пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.
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