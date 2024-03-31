В Україні для переселенців діють пільгові кредити на житло: як їх отримати

В Україні діє закони, який сприяє тому, щоб переселенц могли отримати пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.

Що це означає і як отримати такі кредити переселенцям, у коментарі РБК-Україна розповів Андрій Коваленко , юрист БФ "Право на захист".

Хто може отримати пільгові кредити

Відповідно до статті 17 закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом із державними банківськими установами формують для внутрішньо переміщених осіб регіональні довгострокові програми з пільгового кредитування (у тому числі іпотечного) будівництва або придбання житла.

Кабмін з Нацбанком розробляють правові механізми по рефінансуванню витрат з будівництва або повернення відсотків за сплаченими кредитами переселенцям, які через війну отримали травми або інвалідність, залишилися без годувальника, або без належної опіки: діти-сироти, одинокі батьки і пенсіонери.

Якщо переселенцю виділяють благодійну допомогу на будівництво чи купівлю житла, такі кошти не оподатковуються прибутковим податком та податком на додану вартість.

Як ВПО отримати кредит за програмою єОселя

Торік в Україні запрацювала програма щодо єОселя (пільгове іпотечне кредитування для окремих категорій громадян України). Учасниками такої програми можуть стати в тому числі і ВПО.

Фото: Під пільгові категорії підпадають ті, хто залишився без годувальника, діти-сироти та інші (Getty Images)

Взяти участь у програмі єОоселя можна, якщо ви відповідаєте наступним умовам:

Треба бути громадянином України; Вік від 18 років на дату оформлення кредиту до 70 років на дату погашення; Мати докази платоспроможні (працевлаштування, наявність депозитних вкладів тощо); Не бути власником нерухомості, або її площа не перевищує 52,5 м² на одну особу +21 м² на кожного наступного члена сім’ї; Не фігурувати в санкційних списках; При цьому нерухомість, що розташована в районі проведення активних бойових дій та на території, яка перебуває в тимчасовій окупації, не враховується.

Банки-партнери: Укргазбанк, Приват Банк, Ощадбанк, Глобус Банк, Sky Bank.

Як отримати житло:

Подати заявку через застосунок або портал "Дія";

Отримати пропозиції від банків-партнерів та обрати одну із них;

Пройти перевірку даних і документів в обраному банку;

Обрати бажане житло та надати в банк необхідні для оформлення кредиту документи;

Укласти договір з банком та договір купівлі-продажу (нерухомість оформлюється у власність позичальника, кредитні кошти перераховуються банком на рахунок продавця нерухомості).

Деталі можна дізнатись за посиланням на сайті "Дія".

Пільгові іпотечні кредити від KfW

Також з 2021 року в Україні працює програма надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих одним з державних банків Німеччини – Кредитною установою для відбудови (KfW).

З початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року програма іпотечного кредитування ВПО була призупинена, але вже в серпні 2022-го її реалізацію відновили.

Пільгові іпотечні кредити за цією програмою надаються ВПО Державною спеціалізованою фінансовою установою “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (Держмолодьжитло) на придбання житла.

Ті, хто отримує кредит, можуть самі обирати об’єкти, які придбаються за ці кошти.

Фото: Кошти по пільгових кредитах ВПО не оподатковуються прибутковим податком та податком на додану вартість (УНІАН)

Які вимоги треба виконати

Є певні вимоги до нерухомості, яка може бути об’єктом кредитування.

Згідно з Порядком, об’єктом кредитування може бути квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний / одноквартирний будинок:

прийнято в експлуатацію не більше ніж 50 років тому; або

реконструйовано не більше ніж 35 років тому.

Зверніть увагу. Об’єкт кредитування не має бути розміщений на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні, або на території, визначеній тимчасово окупованою.

Основні умови надання пільгового іпотечного кредиту: