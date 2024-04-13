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В Україні при нарахуванні виплат переселенцям враховуватимуть нові документи

Україна, Субота 13 квітня 2024 17:23
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В Україні при нарахуванні виплат переселенцям враховуватимуть нові документи Фото: в Україні при нарахуванні виплат переселенцям враховуватимуть нові документи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська влада вирішила враховувати документи про склад сім'ї при нарахуванні виплат внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На гарячу лінію міністерства іноді надходять скарги громадян про те, що під час прийому документів для нарахування виплат не враховують акти обстеження складу сім'ї.

"Люди повинні отримувати належні їм виплати ВПО, навіть якщо члени їхніх сімей не проживають разом з ними на підконтрольній території", - зазначила віце-прем'єр Ірина Верещук.

Акт обстеження складу сім'ї можуть видати ОСББ, управителі дому чи інші комунальні підприємства.

У відомстві уточнюють, що форма цієї довідки є довільною, але вона має бути затверджена, наприклад, місцевою владою. Верещук доручила виробити єдину форму.

Виплати переселенцям

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росіян для українських переселенців передбачено виплати.

З 1 березня їх почали призначати за новими правилами. Зокрема, виплати можуть продовжити після подання заяви та за певних умов. Деяким українцям їх продовжують автоматично.

Більш детально про виплати ВПО - у матеріалі РБК-Україна.

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