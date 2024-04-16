Выплаты ВПЛ: какой размер пособия для переселенцев в 2024 году

Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить денежную помощь. Однако не всем переселенцам предусмотрены выплаты.
Кто из переселенцев может рассчитывать на помощь и какой размер выплат - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства социальной политики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявления первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, постановление Кабмина №709 от 11 июля 2023 года, постановление Кабмина №94 от 26 января 2024 года.
Война заставила многих украинцев покинуть свои дома, спасаясь от вражеских обстрелов или оккупации. В 2022 году количество переселенцев резко возросло.
По состоянию на начало 2024 года в Украине зарегистрировано 4,9 млн внутренне перемещенных лиц. По данным Минсоцполитики, помощь из бюджета получают 2,6 млн переселенцев. Но в правительстве прогнозируют, что выплаты будут получать 1,5 млн человек.
До июля 2023 года эти выплаты назначались бессрочно. Однако с марта 2024 года года правила изменились.
Внутренне перемещенные лица в Украине с начала полномасштабной войны получают ежемесячное пособие на проживание в размере 2 тысяч гривен. Речь идет о взрослых.
Также 3 тысячи гривен выплачивают на каждого ребенка, который в результате войны вынужденно переехал в более безопасные регионы.
Сейчас главным ориентиром для назначения выплат является материальная способность ВПЛ. Для начисления помощи принимается во внимание совокупный доход семьи, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не более 9444 гривен.
С 1 марта 2024 года пособие автоматически продлили на 6 месяцев наиболее уязвимым категориям переселенцев, не имеющим возможности работать:
Другие семьи ВПЛ также имеют право на социальную выплату, если доход семьи менее 9444 гривен на человека и в случае, когда в составе семьи есть неработающий, а также:
Такие категории должны подать специальное заявление на назначение или продление выплат.
Напомним, в Украине при начислении выплат переселенцам будут учитываться документы о составе семьи.
Также РБК-Украина сообщало, что для переселенцев действуют льготные кредиты на приобретение земельных участков, покупку и строительство жилья.
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