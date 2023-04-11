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Виплати військовим у тилу. У Раді заблокували закон про підвищення надбавок

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Київ, Вівторок 11 квітня 2023 21:33
Виплати військовим у тилу. У Раді заблокували закон про підвищення надбавок Фото: у Раді заблокували закон про підвищення надбавок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Верховну раду внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу в розмірі 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Проектом постанови пропонується скасувати рішення нардепів, які вчора, 10 квітня, схвалили повернення виплат 30 тисяч гривень для військових у тилу.

Поки таку ініціативу не розглянуть парламентарі, голова Верховної ради Руслан Стефанчук не зможе підписати закон про повернення виплат і, відповідно, він не набуде чинності.

Варто зауважити, що ініціатором проекту постанови є депутат від партії "Голос", секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутати Верховної ради проголосували за повернення виплат військовим у тилу у розмірі 30 тисяч гривень.

Після цього один із впливових депутатів у "Слузі народу" розповів у коментарі РБК-Україна, що реалізація такого нововведення спричиняє додаткові витрати на суму близько 60 млрд гривень на місяць. У бюджеті не передбачено коштів на це.

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